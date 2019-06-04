Saniye saniye facia

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Korkunç olay 31 Mayıs'ta Merkez Yüreğir İlçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre S.K. isimli kadın direksiyon eğitimi için erkek arkadaşının hafif ticari aracını kullanmak istedi. S.K. bir süre aracı arkadaşı yanındayken sürmeye devam etti. Ancak S.K. heyecanlanıp fren yerine gaza basınca direksiyon hâkimiyetini kaybedip kaldırımda oturan Münevver ve Raziye Can'a (74) çarpıp park halindeki araca sıkıştırdı. Kazayı gören mahalleli hemen yardıma koştu. Otomobilin sıkıştırdığı iki kadın güçlükle çıkartıldı. Bu arada kadın sürücü kazadan sonra fenalaştı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan iki kadın kurtarılamadı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Bu arada polis iki kadının ölümüne neden olan ve ehliyeti olmayan S.K. ile birlikte erkek arkadaşını gözaltına aldı. Erkek arkadaşı polis merkezinde aracı kendisinin kullandığını söyleyip suçu üzerine almak istedi ancak görüntülerde aracı S.K.'nin kullandığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen S.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Münevver Can'ın eşi İbrahim Can, aracın sahibinin kapı komşuları olduğunu söyledi.