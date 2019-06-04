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Son dakika: Seyyar satıcıların zabıta memuruna saldırısı kamerada

'dan son dakika haberi... Samsun'da seyyar satıcılar zabıtaya saldırdı! Seyyar satıcıların saldırısına uğrayan sivil zabıta memuru yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.6.2019 12:10 Güncelleme Tarihi: 4.6.2019 12:16
Son dakika: Seyyar satıcıların zabıta memuruna saldırısı kamerada

Olay, dün İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Caddede tezgah açan seyyar satıcılar, sivil zabıta ekipleri tarafından uyarıldı. Bunun üzerine seyyar satıcılarla ismi öğrenilemeyen sivil zabıta memuru arasında tartışma çıktı.

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Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Seyyar satıcılar tarafından darbedilen zabıta memuru yaralandı. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonlanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Son dakika: Seyyar satıcıların zabıta memuruna saldırısı kamerada
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