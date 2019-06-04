Tatilin ilk 3 gününde 26 ölü

BUGÜN NELER OLDU

RamazanBayramı tatilinin başlamasıyla yurt genelindeki trafik kazalarında 26 kişi öldü, 266 kişi yaralandı. Yurt genelinde trafik yoğunluğunun artmasıyla son 24 saatteki trafik kazalarında 10 kişi hayatını kaybetti, 87 kişi yaralandı. Bayram tatilinin başladığı 31 Mayıs mesai bitiminden bugün saat 16.00'ya kadar meydana gelen kazalarda ölü sayısı 26'ya, yaralı sayısı 266'ya yükseldi. Tokat'ta, bayram alışverişi yaptıktan sonra merkeze bağlı Tahtoba köyüne döndükleri öğrenilen yolcuların bulunduğu Adnan Karagöz idaresindeki 60 hafif ticari araç, Geyras Kavşağı'nda Mecit Avşar (39) yönetimindeki şehir içi yolcu minibüsü ile çarpıştı. Kazada Musa (81) ve kızı Nurhan Yılmaz (55) olay yerinde yaşamını yitirdi.