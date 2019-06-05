Akrep sokan tatilci için müthiş seferberlik

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Antalya'dakamp yaptıkları alanda akrep sokan kadın, UMKE ve sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Likya Yolu yürüyüşüne çıkan ve dünyaca ünlü Olimpos ve Adrasan Sahilleri arasındaki karadan araçla ulaşımı olmayan bir koyda kamp yapan İrem Yılmaz'ı (27) kolunun 3 yerinden akrep soktu. Yılmaz, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na ait TCG-105 botu denizden ve UMKE ekipleri de karadan tatilciyi bulmak için arama yaptı. Drone'la yapılan aramalarda tatilcinin Ceneviz koyunda olduğu belirlendi. Koya botla yanaşan ekipler, Yılmaz'ı Çıralı Sahili'ne getirerek hastaneye yetiştirdi.