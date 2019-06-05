‘Amacı beni bezdirerek Türkiye’den göndermek’

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Perihan Abla", "Bizimkiler" gibi diziler için yapılan programlarda yapımcı-yönetmen olarak çalışan 54 yaşındaki Filiz Montanari, 11 yıllık eşi İtalyan fotoğraf sanatçısı ve mimar Elio (Aurelio) Montanari'nin (74) kendisini aldattığını ve fiziksel şiddet uyguladığını iddia ederek 5 kez uzaklaştırma kararı aldırdı. Elio Montanari'ye basit yaralamadan, Filiz Montanari'ye de iftira suçundan iki ayrı dava açıldı.Ayrı ayrı mahkemelerde görülen dava dosyasındaki iddialara göre; Filiz Montanari eşinin kendisini 3 yıldır İtalyan Anna B. ile aldattığını öğrendi. Filiz Montanari bir gece eşine kendisini aldatıp aldatmadığını sordu. Eşinin üzerine yürüyen Elio Montanari de eşine hakaret etti ve fiziki şiddet uyguladı. Filiz Montanari bu olaydan sonra mahkemeden eşine tam 5 defa koruma kararı aldırdı.Elio Montanari'ye İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde basit yaralamadan dava açıldı. Elio Montanari de uzaklaştırma kararı aldıran Filiz Montanari'den şikâyetçi oldu. Filiz Montanari'ye iftira suçundan İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tüm bu yaşananlardan sonra Elio Montari, eşine 45 bin lira tazminat istemli boşanma davası açtı. Elio Montari'nin avukatı, "Kafasına çaydanlık ile vurmuş, eşyalarını sokağa atmıştır" dedi. Eşinin asıl amacının kendisini bezdirerek Türkiye'den göndermek, eve ve parasına sahip olmaya çalışmak olduğunu öne sürdü. Davaya cevap veren Filiz Montanari karşı davayla Elio Montanari'den 500 bin lira tazminat ve aylık bin 500 lira tedbir nafakası istedi.Filiz Montanari'nin avukatı da "Saygılı bir kişi 3 sene yasak ilişki yaşamak yerine evliliğini bitirir ve hayatına devam eder. Davacı müvekkilime fiziksel şiddet uygulamıştır" dedi. Mahkeme tarafların ekonomik durumunun araştırılması ve tanık bildirmeleri için duruşmayı erteledi.