Antalya’da korkutan yangın

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Finike ilçesindeki ormanlık alanda dün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Yangının çıkma nedeni henüz belirlenemezken, Kumluca, Finike ve Büyükşehir Belediyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri seferber oldu. Yangın, rüzgarın etkisiyle dağlık alanda bir anda yayılırken, alevlere havadan 2 helikopter de müdahalede bulundu. Yerleşim bölgelerini henüz tehdit etmeyen yangında can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenilirken, bayram yolculuğu için bölgeden araçlarıyla geçen vatandaşlar da alevleri korku ve üzüntüyle izledi. Yaklaşık 8 hektar makilik alanda etkili olan yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışması gece boyunca sürdü. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici yaptığı açıklamada, "Makilik alandaki yangını kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor. İlk başladığı ana göre rüzgarın şiddeti azaldı ancak sarp arazi çalışmaları zorlaştırıyor" dedi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili de ayrıca çalışma yapılıyor.