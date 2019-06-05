Barışmayı reddeden sevgiliye bıçaklı infaz

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Emel Yalçın, bir süre önce birlikte yaşadığı 57 yaşındaki sevgilisi Bektaş Coşkun'u terk etti. Ayrılmak istemeyen Bektaş Coşkun ise defalarca barışma teklifinde bulundu. Ancak her defasında reddedildi. Bayram nedeniyle bir kez daha şansını denemek isteyen Bektaş Coşkun, dün sabah saat 06.00 sıralarında, Emel Yalçın'ın ilçeye bağlı Tekeliören mahallesindeki evine gitti. Burada bir kez daha barışma teklifinde bulunan Bektaş Coşkun, yine reddedildi.Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından yanında getirdiği bıçağı çıkaran Bektaş Coşkun, Emel Yalçın'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Emel Yalçın, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise kaçtı. Olayı gören vatandaşların ihbarıyla eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Emel Yalçın'ın öldüğünü belirledi. Yalçın'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, jandarma kaçan zanlıyı arıyor.