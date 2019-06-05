Bayram sabahı camiler doldu taştı

BUGÜN NELER OLDU

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar yurdun dört bir yanında camilere akın etti. İstanbul'da bayram namazı için vatandaşlar, Büyük Çamlıca, Süleymaniye, Sultanahmet, Eyüp Sultan camilerine ekın etti. Camiler dolup taşarken vatandaşlar avluda namazlarını kıldı. Konya'da Selimiye Camisi'ne sığmayan vatandaşlar namazı Hz. Mevlana Müzesi'nin önündeki meydanda kıldı. Başta Mevlana Meydanı olmak üzere Kapu Camisi ve Hacıveyiszade Camisi olmak üzere kent genelindeki tüm camiler dolup taştı.Mevlana Meydanı'ndaki bayram namazına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise bayram namazanı Ankara'da Hacı Bayram Veli Camisi'nde kıldı. Edirneliler ise Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'ne akın etti.10 bin kişilik cami tamamen dolunca, geç gelen vatandaşlar namazlarını cami avlusunda kılmak zorunda kaldı. Bursa'da vatandaşlar bayram namazı için tarihi Ulu Cami'ye koştu.Emirsultan, Yıldırım, Hüdavendigar ve Mihraplı gibi büyük camiler de doldu taştı. Camilerde yer kalmayınca vatandaşlar namazını avlularda kıldı. İzmir'de saat 06.27'de başlayan bayram namazında camilere sığmayan vatandaşlar, namazlarını avlularda kıldı. En büyük ilgiyi ise tarihi Hisar Camisi gördü. Peygamberler şehri Şanlıurfa'da başta Balıklıgöl'de bulunan Dergah Camisi olmak üzere, Balıklıgöl platosundaki Rızvaniye, Hasan Paşa ve Yeni Mevlidi Halil camileri dolup taştı.Trabzon Aydınlıkevler Hacı Murat Tosun Camisi'nde vatandaşlar bayram namazını kıldıktan sonra avluda uzun kuyruklar oluşturarak, coşkuyla bayramlaştı. Sülüklü Kabristanı'nda da şehitler ziyaret edilerek dua okundu.