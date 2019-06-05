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? Ramazan Bayramı tatili son gün ne zaman?

Ramazan ayının bitmesiyle gelen Ramazan Bayramı’nın da bitimine sayılı günler kaldı. Ramazan Bayramı’nı en iyi şekilde geçirmeyi amaçlayan vatandaşların çoğu ya memleketlerinde ya da tatildeler. Şimdi ise bayram tatilinin bitimine az bir zaman kala dönüş için yolcular hazırlanmaya başladı bile. Buna göre bayram tatili ne zaman bitecek? Ramazan Bayramı tatili son gün ne zaman? gibi soruları vatandaşlar sormaya başladı. İşte bayram tatilinin ne zaman biteceğine dair tüm bilgiler..

Giriş Tarihi: 5.6.2019 15:16
Bayram tatili ne zaman bitiyor? Ramazan Bayramı tatili son gün ne zaman?

1 Haziran Cumartesi günü başlayan tatille birlikte bazı çalışanlar 3 Haziran Pazartesi arefe gününü de bayram tatillerine ekledi. Bugün bayramın birinci günü, yarın ikinci günü ve Perşembe günü de bayramın üçüncü günü. Bu nedenle bayram tatili 9 gün. Kimi bireyler aileleriyle birlikte memleketlerine doğru yolculuk yaparken kimileri de Bodrum, Antalya, Fethiye, Ayvalık ve Bozcaada gibi tatil yerlerini tercih etti. Peki Ramazan Bayramı tatili son gün ne zaman?

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Ramazan Bayramı tatili özel sektörde çalışanlar için 7 Haziran Cuma günü bitiyor. Cuma sabahı resmi tatil olarak sayılmıyor. Kamu kuruluşlarında çalışan bireyler için ise resmi tatil Cuma ve hafta sonunu da kapsıyor, o çalışanlar 10 Haziran Pazartesi günü mesailerine başlayacaklar.

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Bayram tatili ne zaman bitiyor? Ramazan Bayramı tatili son gün ne zaman?
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