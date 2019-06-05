Bayramda ölümlü trafik kazaları yüzde 31 azaldı

BUGÜN NELER OLDU

RamazanBayramı tatilinin başından bu yana yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 37 kişi öldü, 341 kişi yaralandı. Bayramın birinci günü Sivas'ın Özen köyü yakınlarında Ömer Cörüt'ün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak, yol kenarındaki istinat duvarına çarpıp, devrildi. Kazada sürücü ağır yaralanırken, eşi Hatice Cörüt hayatını kaybetti. Adıyaman'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Sinop Erfelek'te bir otomobil şarampole devrildi, bir kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Zonguldak-Ankara kara yolunun Eceler köyü mevkisinde Gürsel Obay'ın (58) kullandığı otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Obay, olay yerinde hayatını kaybetti. Düzce'de Öznur Emanetoğlu (26) yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Öznur Emanetoğlu ile yanındaki Murat Emanetoğlu yaşamını yitirdi. Kütahya'da da devrilen otomobilde Mesut Cankale (34) öldü, 4 kişi yaralandı. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, yaptığı açıklamada ölümlü kaza sayılarında yüzde 31, ölü sayısında ise yüzde 37.5 oranında azalma olduğunu söyledi. Uzunkaya, "Yılsonu itibari ile yüzde 15-20 oranında bir başarı sağlarsak bu, 'İstenirse Başarılır' sloganının da içini dolduracak bir uygulama olmuş olacak" dedi.