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? 2019 Ramazan Bayramı'nda metro, metrobüs, tramvay, vapur bedava mı?

Her bayram geldiğinde en merak edilen sorulardan biri de toplu taşımaların ücretsiz olup olmayacağıdır. Vatandaşların merakla beklediği ya da bayramda toplu taşımalar ücretsiz mi sorusu için İETT resmi bir açıklama yaptı. İşte bayramda otobüsler ücretsiz mi sorusunun yanıtı..

Giriş Tarihi: 5.6.2019 13:39
Bayramda otobüsler ücretsiz mi? 2019 Ramazan Bayramı'nda metro, metrobüs, tramvay, vapur bedava mı?

Her bayram geldiğinde vatandaşların yanıtlanmasını özellikle beklediği birkaç soru vardır. Bunlardan bir tanesi de bayramda toplu taşımaların ücretsiz olup olmayacağıdır. İşte o sorunun yanıtı..

BAYRAMDA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı uyarınca; Ramazan Bayramı'nda toplu ulaşım araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Yolcular bayram süresince her zaman olduğu gibi seyahat kartlarını geçiş cihazına okutacak ancak bakiye düşmeyecek.

İETT, 4 BİN 524 ARAÇLA HİZMET VERECEK

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, bu yıl 4-5-6 Haziran 2019 tarihleri arasında kutlanacak olan Ramazan Bayramı süresince toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesi yönünde karar aldı. Bu kapsamda yolcularımız bayram boyunca İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil olan; İETT, Özel Halk Otobüsleri, Otobüs A.Ş., Metrobüs, Şehir Hatları Vapurları, Metro, Hafif Metro, Tramvay, Füniküler, Teleferik, Nostaljik Tramvay ve Tünel'den kartlarını okutarak ücretsiz olarak yararlanabilecek. Bayram süresince İETT; 4 bin 524 araç, 42 bin 062 sefer ile hizmet verecek. Yoğunluk durumuna göre ilave seferler yapılacak.

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