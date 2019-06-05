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'da sürat teknesinin neden olduğu kazanın görüntüsü ortaya çıktı

'nın ilçesinde, haber çalışması yapan 3 gazetecinin bulunduğu balıkçı teknesine çarpan sürat teknesinin kaptanı Alper S., Komutanlığı'ndaki işlemlerden sonra adliyeye sevk edildi. İfadesinde gazetecilerin bulunduğu tekneyi fark etmediğini, kimsenin isteyerek böyle bir kazaya neden olmayacağını söylediği belirtilen Alper S., adliye getirildiğinde, basın mensuplarının olaya dair sorularını yanıtsız bıraktı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2019 15:29 Güncelleme Tarihi: 5.6.2019 15:30
Bodrum'da sürat teknesinin neden olduğu kazanın görüntüsü ortaya çıktı

Alper S.'nin yanında bulunan aile üyeleri de açıklama yapmaktan kaçındı. Bu arada olaydan yara almadan kurtulan gazetecilerden TV 100 muhabiri Metehan Ekşi, olay anını anlatıp, "Biz haber çalışması için bölgedeydik. Tamamladıktan sonra kıyıya gidiyorduk. Bu sırada üzerimize bir teknenin geldiğini farkettik. El sallayıp uyarmaya çalıştık. Ancak hız kesmeden bizim üzerimize gelmeyi sürdürdü. Çarpma anından kısa süre önce ise kendimizi denize attık. Ben havada bulunduğum sırada çarpma sesini duydum. Teknenin üzerinde kalsak, belki de ölebilirdik. Biz gazeteciler şanslıydık ama kaptanımız bacağından ağır yaralandı. Bizim etrafımızda başka tekne yoktu. Bizi nasıl fark etmediğini anlayamıyorum" dedi.

Magazin şöhretlerinin boy gösterdiği mekanın sürat teknesi gazetecilerin bindiği kayığı böyle biçti!

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Bodrum'da sürat teknesinin neden olduğu kazanın görüntüsü ortaya çıktı
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