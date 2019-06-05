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'de çarptığı motosikletli öldü

'de kullandığı otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2019 11:34 Güncelleme Tarihi: 5.6.2019 11:35
Denizli'de alkollü sürücünün çarptığı motosikletli öldü

Abdurrahman Ceyhan yönetimindeki 20 ABC 928 plakalı otomobil Ankara Bulvarı'nda önünde seyreden kağıt toplayıcısı Mustafa Korkut idaresindeki 20 ZY 026 plakalı sepetli motosiklete arkadan çarparak kaçtı.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Korkut, kaza yerine sevk edilen ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Korkut, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kovalamaca sonucu yakalanan otomobil sürücüsünün hastanede yapılan kontrolünde 150 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Denizli'de alkollü sürücünün çarptığı motosikletli öldü
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