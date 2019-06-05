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‘Doğum günümde yitirdim’

’da, ehliyetsiz sürücünün fren yerine gaza basması sonucu annesi Münevver Can ve akrabası Raziye Can’ı kaybeden Kurtar Can, SABAH’a konuştu

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2019
‘Doğum günümde yitirdim’
Adana'da ehliyeti bulunmayan Sevcan Kömürcü (25), 31 Mayıs günü, direksiyon eğitimi için erkek arkadaşından aldığı hafif ticari aracı kullanırken, heyecanlanıp fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan araç, yolun kenarında oturan Münevver Can (74) ve aynı yaştaki Raziye Can'a çarptı. İki kadın hastanede ölürken, Kömürcü ise tutuklandı.

İHMALLER ZİNCİRİ
Annesi Münevver Can ve akrabası Raziye Can'ı kaybeden Kurtar Can (37) ise SABAH'a konuştu. Ortada ihmaller zinciri olduğunu söyleyen Kurtar Can, "Birincisi aracı ehliyetsiz bir kadın kullanıyor. İkincisi aracın sahibi de yanında. Ehliyetsiz bir kadın, sokak arasında direksiyon eğitimine nasıl çıkar? Sahibi, ehliyetsiz bir kadına aracını nasıl verir? Ben 31 Mayıs'ta dünyaya gelmiştim. Annemi de bu kaza nedeniyle kendi doğum günümde kaybettim. İçimiz yanıyor ama kabullenmek zorundayız. Adaletin keseceği parmak diğer taraf için kanamayacaktır" dedi.
Eşi Raziye Can'ı kaybeden İbrahim Can ise kazanın meydana geldiği yere oturarak, "Hem eşim hem de akrabam ehliyetsiz bir kadın sürücünün kurbanı oldu. Hukuk mücadelemiz sonuna kadar devam edecek" şeklinde konuştu.

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