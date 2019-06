BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da oturan emekli polis Nuh C., ayrılma aşamasında olduğu için babaevine dönen eşi ve çocuklarını ziyaret amacıyla Nizip'e gitti. Ancak, eşiyle görüşemeyen Nuh C.'ye çocukları da gösterilmedi. Bunun üzerine Nuh C., kayınbiraderleri Ahmet ve Ali Yorulmaz ile sokakta tartıştı. Nuh C., tabancasıyla kayınbiraderlerine ateş açtı. Ahmet Yorulmaz yaşamını yitirirken ağır yaralanan Ali Yorulmaz, yoğun bakıma alındı