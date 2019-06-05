Fatih Camisi’nde bayram coşkusu

BUGÜN NELER OLDU

Ramazanayının en güzel yaşandığı ilçelerden biri olan Fatih'te bayram namazı için vatandaşlar Fatih Camisi'ni doldururken, camiye sığamayan cemaat avluda namazlarını kıldı. Namaz sonrası Fatihliler birbirlerinin bayramını kutladı. Fatih Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği bayram namazı sonrası çorba ikramına ise bu bayram da devam edildi. Fatih, Süleymaniye, Yavuz Selim, Sümbülefendi ve Sultanahmet camilerinde bayram namazı sonrası toplam 10 bin kişiye çorba ikramı yapıldı. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan da vatandaşlarla bayramlaşıp kendi elleriyle çorba ikram etti. Turan, "Fatih'te çok güzel bir ramazan geçirdik. Fatih'te ramazanın manevi havası çok farklı. Bayramlar, manevi ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulandığı bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği, paylaşımların en üst seviyede yaşandığı günlerdir. Tüm halkımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" dedi.