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’nın torun kuyruğu

’ın Bismil ilçesinde “” olarak bilinen İlçe Ziraat Odası Başkanı ’ın 300 torunu, dedelerinin Ramazan Bayramı’nı kutlamak için sıraya girince uzun bir kuyruk oluştu

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2019
Hamo Ağa’nın torun kuyruğu
Bismil ilçesinde 4 eşi, 56 çocuğu ve 300'den fazla torunu bulunan "Hamo Ağa" lakaplı Mehmet Arslan, torunlarıyla bayramlaştı. Bayramlaşma esnasında evinin önünde uzun kuyruk oluşan Arslan, ailesiyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı. Bayram namazı sonrasında köydeki evleri tek tek dolaşıp, kabir ziyaretinde bulunan Mehmet Arslan, sıraya giren torunlarıyla tek tek bayramlaşarak şeker dağıttı. Arslan, "Bugün bayram günü, 300 torunum ile bayramlaştık, çok mutluyuz. Çocuklarım ve torunlarım ile burada bayramlaşmaktan mutluyum. Allah onlara nice bayramlar görmek nasip etsin, onları bağışlasın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bayramını kutluyorum. Allah onun yardımcısı olsun. Hepimiz beraberiz. Ben, çocuklarım ve torunlarım ölüme kadar Cumhurbaşkanı'nın yanındayız, Allah yardımcısı olsun" dedi.
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Hamo Ağa’nın torun kuyruğu
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