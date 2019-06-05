Instagram dondurma, kapatma ve silme işlemleri nasıl yapılır? 2019 Geçici Instagram hesap dondurma, silme linki

Dünyanın en yaygın kullanılan sosyal medya platformu her geçen gün kullanıcı sayısını arttırmaya devam ediyor. Peş peşe gelen yenilikler de bunun en başlıca nedeni oluyor. Her ne kadar kullanıcı rakamları artsa da birçok kişi gün içerisinde Instagram hesabı silme işlemlerini araştırıyor. Kimi geçici olarak kapatmak için kimisi ise bir süreliğine dondurma işlemini yapmak istiyor. Instagram dondurma işlemini adım adım bu başlık altından öğrenebilirsiniz. İnstagram hesabı kapatma, silme ya da geçici olarak dondurma linki buradan bulabilirsiniz.

INSTAGRAM DONDURMA İŞLEMLERİ

Instagram kullanan milyonlarca kişi içerisinde birçok vatandaş geçici olarak dondurma işlemi yapıyor. Çok fazla vakit geçirdiğini fark eden ya da farklı nedenlerden dolayı ınstagram hesabı silme linki arayanlar doğru yerdeler. Instagram dondurma için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

INSTAGRAM HESAP DONDURMA İÇİN TIKLAYINIZ

INSTAGRAM HESABI SİLME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Instagram hesap dondurma işlemi yapmak isteyenlerin yanı sıra birçok kişide hesabı tamamen silmek istiyor. Aşağıdaki linke tıkladıktan sonra hesabı neden silmek istediğinizi belirterek bu işlemi başarıyla tamamlayabilirsiniz.

INSTAGRAM HESABI SİLMEK İÇİN TIKLAYINIZ

INSTAGRAM HESABI GEÇİCİ KAPATMA

Instagram'ın resmi internet sitesinden yapabileceğiniz işlemlerden bir tanesi de hesabı geçici olarak kapatmaktır. Bu işlemi yaparken şu sorular size yöneltilecek;

Hesabı neden kapatmak istiyorsun?

Kullanmaya başlamakta zorlandım

Gizlilikle ilgili endişelerim var

Çok fazla reklam var

İkinci bir hesap açtım

Ara vermek istiyorum

Çok zamanımı alıyor

Bir şeyi kaldırmak istiyorum

Takip edecek kişiler bulamıyorum

Diğer

Yukarıda yer alan seçeneklerden birisini işaretledikten sonra şifrenizi de girerek hesabınızı geçici olarak kapatabilirsiniz.

INSTAGRAM NE ZAMAN KURULMUŞTUR?

Instagram 5 Ekim 2010 tarihinde IOS için ücretsiz bir uygulama olarak Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kuruldu. Uygulamanın bu kadar sevilmesinin ilk nedeni, içerisinde bulundurduğu 11 fotoğraf filtresiyle çekilen fotoğrafları daha güzel hale getirmesidir.

INSTAGRAM'IN ÖZELLİKLERİ

Fotoğraf Paylaşımı: Instagram filtrelerini kullanarak takipçileriniz ile dilediğiz fotoğrafı anlık olarak paylaşabilirsiniz.

Direkt Mesaj: Instagram üzerinden istediğiniz kişilerle özel olarak mesajlaşabilirsiniz.

Canlı Yayın: 1 saate kadar sınırlı olan sürede canlı yayın açabilir ve takipçilerinizle anlık etkileşime geçebilirsiniz.

Hikayeler (Stories): 24 saat süreli fotoğraflar ve videolar paylaşabilirsiniz. Hikâyelerinizi ilgi çekici hale getirmek için yer bildirimi, gif, etiket, emoji ya da yazı ekleyebilirsiniz.