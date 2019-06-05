Kayınvalideye bak!

BUGÜN NELER OLDU

Birkamu kurumunda dağıtım elemanı olarak görev yapan 39 yaşındaki Davut B., tartıştığı eşinin başvurusunun ardından 3 ay uzaklaşma cezası aldı. Bu sırada dağıtılması gereken evrakları evde unutan genç adam hayatının şokunu yaşadı. Uzaklaştırma kararı sonrası eve gidemeyen Davut B., evrakları alması için iş arkadaşını eve gönderdi. Fakat yine iddiaya göre, iş arkadaşına kapıyı açan kayınvalide Sevim K. evrakların karşılığında 3 bin lira para istedi. Para vermeyi kabul etmeyen dağıtım elemanı, savcılığa başvurdu. Bu sırada Davut B. evrakları teslim edemediği gerekçesiyle işinden uzaklaştırıldı. Savcılık damadın şikâyeti sonrası soruşturma başlattı. Kayınvalide hakkında 3 yıl hapis isteniyor.