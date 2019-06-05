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ne zaman? 2019 Kurban Bayramı

2019 Ramazan Bayramı tatilinin bitmesine az bir zaman kala vatandaşlar daha şimdiden için hazırlıklara başladı. Önceden planını hazırlayan vatandaşlar şimdilik sadece Kurban Bayramı’nın gelmesini bekliyor. Uzun ve yoğun bir çalışma temposunun ardından güzel bir tatili hak eden vatandaşlar Kurban Bayramı’nın gelmesini merakla bekliyor. Peki ? 2019 yılı Kurban bayramı hangi tarihlerde olacak? İşte o bilgiler..

Giriş Tarihi: 5.6.2019 10:02
Kurban Bayramı ne zaman? 2019 Kurban Bayramı

2019 yılının en merak edilen sorularından biri de Kurban Bayramı tarihleri oldu. Ramazan Bayramı'nın bitmesine az bir zaman kala vatandaşlar Kurban Bayramı'nı merakla bekliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 2019 takvimine göre Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Kurban İşte o tarihler..

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı Başlangıç Tarihi: 11 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı Bitiş Tarihi: 14 Ağustos Çarşamba

Kurban Bayramı tatilinin hafta sonuna denk gelmesiyle birlikte hafta sonu çalışmayan vatandaşlar içinse tatil süresi daha da uzun olacak.

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Kurban Bayramı ne zaman? 2019 Kurban Bayramı
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