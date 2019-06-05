Kurban Bayramı ne zaman? 2019 Kurban Bayramı

2019 yılının en merak edilen sorularından biri de Kurban Bayramı tarihleri oldu. Ramazan Bayramı'nın bitmesine az bir zaman kala vatandaşlar Kurban Bayramı'nı merakla bekliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 2019 takvimine göre Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Kurban İşte o tarihler..

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı Başlangıç Tarihi: 11 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı Bitiş Tarihi: 14 Ağustos Çarşamba

Kurban Bayramı tatilinin hafta sonuna denk gelmesiyle birlikte hafta sonu çalışmayan vatandaşlar içinse tatil süresi daha da uzun olacak.