Şans Topu sonuçları açıklandı! MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları 5 Haziran sorgulama sayfası

Şans oyunu seven ve oynayarak büyük ikramiye hayalleri kuranlar 5 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçlarını heyecan ve merakla bekliyordu. Milli Piyango İdaresi her hafta olduğu gibi bu hafta da saat 21.15'te çekilişi gerçekleştirdi. MPİ 5 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçlarını bekleyenler Google'da araştırmalarını sürdürüyor. İşte 5 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranıyla ilgili tüm bilgiler…

MPİ ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

Şans Topu sonuçları sorgulama ekranına ve kazandıran numaralara bu başlık altından ulaşabilirsiniz…

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan talihliler;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.