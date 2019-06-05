Neden esniyoruz? İnsanlar neden esner? İşte detaylar…

New York Eyalet Üniversitesi Esnemenin her zaman uykusuzlukla bağlantılı olmadığını ifade eden araştırmacılar, "Esnemek, beyindeki oksijen azaldığında ona oksijen göndermek için meydana gelir" şeklindeki düşüncenin de yanlış olduğunu ifade etti. Peki insanlar neden esneme ihtiyacı duyar işte konuyla ilgili tüm ince detaylar...

TEPKİ VERME SÜRESİ AZALIYOR

Bilim insanları, stres ve kaygı zamanlarında beynin kimyasal yapısının değiştiğini ve vücudun, 'normalleşme' için ortalama altı saniye boyunca esnediğini belirtti. New York Eyalet Üniversitesi'nden Andrew Gallup, beynin aşırı ısınmaya karşı hassas olduğunu açıklarken, ısının bir dereceden bile az bir değişim göstermesi halinde, tepki verme süresinin azaldığını ve hafızanın zayıfladığını söyledi.

Esnemenin beyin ısısı üzerindeki etkisini gözlemlemek için farelerin esnemesini inceleyen bilim insanları, ısının esnemenin sonunda normale döndüğü bulgusuna ulaştı. Gallup, aynı durumun insanlar için de geçerli olduğunu ifade etti. Bir kişi esneyince karşısındaki kişinin de esnemesi anlamına gelen "bulaşıcı esneme"nin de bilimsel bir açıklaması bulunuyor.



"BULAŞICI ESNEME"

Buna göre, hayvanlarda da görülen ve evrim teorisiyle açıklanan "bulaşıcı esneme", çevredekileri, beyinde meydana gelebilecek tehlikelere karşı uyarı anlamı taşıyor. Araştırmayı yürüten bilim insanlarından Gregory Collins, Wall Street Journal'a verdiği söyleşide, "Araştırma sonucunda esnemenin karmaşık bir süreç olduğu bulgusuna ulaştık" dedi. Esnemenin sıcak havalarda daha sık meydana geldiğini ifade eden Collins, yorgunluk ve esneme arasındaki ilişkiyi de mercek altına alacaklarını sözlerine ekledi.