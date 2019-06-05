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ve sözleri 2019 burada! Anlamlı, kısa ve uzun resimli Ramazan Bayram kutlama mesajları

On bir ayın sultanını hüzünle uğurlayan milyonlarca kişi bir mübarek güne daha ulaşmanın ise heyecanını yaşıyor. Küslüklerin geride kalacağı, büyüklerin ziyaret edileceği bayram sabahından itibaren en güzel da araştırılmaya başladı. Kısa ve uzun resimli ile sevdiklerine ‘’bayramınız mübarek olsun’’ dileklerini göndermek isteyenler doğru yerdeler. Sosyal medyada paylaşılan en güzel ve anlamlı Ramazan Bayramı mesajları seçenekleri sabah.com.tr’de!

Giriş Tarihi: 5.6.2019 11:35 Güncelleme Tarihi: 5.6.2019 11:35
Ramazan Bayramı mesajları ve sözleri 2019 burada! Anlamlı, kısa ve uzun resimli Ramazan Bayram kutlama mesajları

İslam âleminin heyecanla beklediği bayram günü geldi, çattı. Diyanet İşleri Başkanlığı, daha önce yayınladığı dini günler takvimine göre bu önemli günün 4,5 ve 6 Haziran'da idrak edileceğini belirtmişti. On bir ayın sultanının geride kalması, son iftarın yapılması ile birlikte birçok kişi sevdiklerine güzel dileklerini iletmek için 2019 araştırmalarına başladı. Resimli ve sözleri ile ''iyi bayramlar'' tebrik mesajı hemen iletebilirsiniz. İşte Ramazan Bayramı mesajları ve sözleri!

RAMAZAN BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

Yepyeni ve anlam dolu yazıların bulunduğu görseller ile sevdiklerinizin bayramını kutlayabilirsiniz. Sosyal medyada ya da SMS olarak toplu mesaj gönderebileceğiniz seçenekleri burada.

RESİMLİ BAYRAM MESAJLARI 2019

Resimli Ramazan Bayram mesajları seçeneklerinden bir tanesini seçerek sevdiklerinize ''bayramınız mübarek olsun'' diyebilirsiniz.

İşte en güzel mesajlar;

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Ramazan Bayramı mesajları ve sözleri 2019 burada! Anlamlı, kısa ve uzun resimli Ramazan Bayram kutlama mesajları
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