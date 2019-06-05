Torun sevgisiyle yaşama tutundu

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İzmir'de, sıcak kemoterapi yöntemiyle mide kanserini yenen Zafer Kundil, çok sevdiği torunuyla bir Ramazan Bayramı'nı daha kutlamanın mutluluğunu yaşadı. Bornova ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki 2 çocuk babası Kundil'e 4 yıl önce başvurduğu Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde mide kanseri teşhisi koyuldu. Ameliyat için Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvuran Kundil'in kanser kitlesinin büyük olduğunu belirleyen doktorlar, önce kemoterapi tedavisi uygulamaya karar verdi. Tedavi sonucu kitlesi küçülen Kundil, uygulanan sıcak kemoterapi yöntemiyle sağlığına kavuştu. Zafer Kundil, "Torunum benim hayattaki en önemli varlığım. Onun sayesinde Allah bana yaşama sevinci verdi. 3 yıl önce Ramazan Bayramı öncesi Taylan Bey'e başvurdum. 'Torunumla daha çok bayram yaşamak istiyorum' dedim" şeklinde konuştu. Doç. Dr. Taylan Sezer ise "Kundil'in torununa olan sevgisi tedavi sürecinde kendisine umut oldu. Tüm kanser hastalarına Kundil'i örnek gösteriyoruz" dedi.