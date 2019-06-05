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Tüpraş’ta kısa süreli korkusu

'nin Körfez ilçesinde bulunan, ’nde çıkan , kuruluşa bağlı itfaiye ekibince kısa sürede söndürüldü. Rafineriden dumanların yükselmesi, korku yarattı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2019 13:24 Güncelleme Tarihi: 5.6.2019 13:25
Tüpraş’ta kısa süreli yangın korkusu

Sabah saatlerinde, Tüpraş Rafinerisi'nde yangın çıktı. Tüpraş'ta alarmlar çalmaya başlarken, Körfez'de bulunan itfaiye ekipleri hareket etti. Tüpraş'a ait itfaiye ve yangın söndürme ekipleri yaptıkları müdahale sonrasında yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Fabrikanın ünite giriş kapısında müdahale için bir süre bekleyen itfaiye ekiplerine ise yangının kontrol altına alındığı mesajı iletilirken, ekipler geri döndü. Tüpraş'tan kısa süreli dumanlar yükselirken, çevredekiler korku yaşadı. Yangının kontrol altına alınmasıyla duman yok oldu. Tehlikeli bir durumun söz konusu olmadığı bilgisi verildi.

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Tüpraş’ta kısa süreli yangın korkusu
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