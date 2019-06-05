Ud eşliğinde yol kontrolü

BUGÜN NELER OLDU

Muğla'nınFethiye ilçesindeki Çırpı mevkisinde sürücülere ehliyet, ruhsat ve GBT sorgulaması yapan trafik ekipleri ve toplum destekli polis ekipleri bu kez ilginç bir uygulama yaptı. Polisler, araçlarından indirdikleri sürücüler ve ailelerinin kontrolünü yaparken, toplum destekli polis ekibinde görevli Raşit Kırılmaz elinde ud ile birbirinden güzel Türk sanat müziği eserlerini seslendirdi. Nazan Ünal ve Erdem Kullukçu da çikolata ve kolonya ikramlarında bulundu. Polisler, sürücülere aşırı hız yapılmaması ve trafik kurallarına uyulması konusunda da önerilerde bulundu. Gün boyu devam eden udlu trafik kontrolüne giren sürücüler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Tatilcilerden Gül Ulutaş, "Türkiye de görmek istediğim uygulama bu. Bu güne kadar böyle bir uygulama yaşamamıştık" dedi. Sürücülerden Ogün Aydın ise "Hem dinlendik, hem kimlik kontrolleri yapıldı, hem de canlı müzik dinledik" dedi.