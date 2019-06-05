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Yaralı ebabil kuşu koruma altında

Giriş Tarihi: 5.6.2019
Yaralı ebabil kuşu koruma altında
Sivas'ta Şehirler Arası Otobüs Terminali'nin çatısından düşen yaralı ebabil, tedavi için veterinere götürüldü. Yenişehir mahallesinde bulunan Şehirler Arası Otobüs Terminali'nin çatısından düşen ebabil güvenlik görevlisi Murat Kuzucu tarafından fark edildi. Kuzucu, hemen yerden aldığı kuşun sürekli havada kalan ve uçarken uyuyan ebabil olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşadı. Kuzucu, başından ve gagasından yaralı kuşu bir kutuya koyarak, Sivas Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'ne bağlı Sokak Hayvanları Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi görevlilerine teslim etti.
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Yaralı ebabil kuşu koruma altında
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