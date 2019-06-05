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Yol bitince aracıyla merdivenden indi

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2019
Yol bitince aracıyla merdivenden indi
Bitlis'te yanlışlıkla trafiğe kapalı yola giren sürücü, kamyonetiyle merdivenlerden çarşı merkezine indi. Kent merkezinde trafiğe kapalı tarihi Sinema Yokuşu güzergâhına yanlışlıkla giren, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen kamyonetin, yolun sonundaki 53 basamaklı merdiveni inmesi bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yol bittikten sonra hızını alamayarak merdivenleri de inen kamyonet sürücüsü, aracını iş yerinin önündeki kaldırımda bulunan kasalara çarparak durdurabildi. Kamyonet, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
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Yol bitince aracıyla merdivenden indi
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