8 yıllık ağrının nedeni tümör çıktı

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İstanbul Bağcılar'da yaşayan Esma Dengiz 12 yaşından beri geçmek bilmeyen kol ağrısıyla yaşıyordu. Kol ağrılarına çözüm bulmak için gittiği birçok hastane tarafından ağrılarına teşhis konulamayıp ağrı kesici verilip evine yollandı. En son umudunu yitirmiş olarak gittiği Esenler Medipol Üniversitesi Hastanesi'nde Esma Dengiz'e osteoid osteoma (iyi huylu kemik tümörü) teşhisi konuldu. Gündüz yapılan küçük bir operasyonla ağrılarından kurtuldu, sağlığına kavuştu. Günde 6 ağrı kesici içtiğini söyleyen Dengiz'in durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Esenler Medipol Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Celil Alemdar " Osteid osteoma, iyi huylu ancak çok ağrılı bir tümördür. Burada teşhis konamamasının sebebi omuza çok yakın olması. Kol kemiğinin ekleme yakın ve iç kısmında yer alması. Tipik bulguları radyolojik olarak görülmüyor" dedi.Esma Dengiz'e 'mini açık tedavi' yöntemini uyguladık diyen Alemdar, uyguladıkları tedavi yöntemini şu şekilde anlattı: "Mini açık tedavi şu anlama geliyor: 3 santimlik bir bölgeden ameliyatı gerçekleştirdik. Neden kapalı yöntem uygulamadık; tümörün olduğu yerde kolun ana damarları ve sinirleri olduğu için tümörü yakalım derken onlara da zarar verme riski vardı, o riski göze almadık. Damarlara veya sinirlere yakın olmayan bölgelerde kapalı yöntemi uyguluyoruz. Bu tümör şöyle bir tümör, bu tümörün bir çekirdeği var bütün orada oluşturduğu kemikteki değişiklerden ve ağrıdan hepsinden o sorumludur. Tümörün ve etrafında oluşan dokuyu ya da ödemi tamamen çıkartmak burada söz konusu değil. Sadece o çekirdeği çıkartıyoruz. Çekirdeği çıkardığımız zaman geri kalan bulgular zaman içerisinde geriliyor. Topraktan kökü çıkarmak gibi. Çiçeği bırakıyoruz kökü alıyoruz zaten çiçekte kuruyor. Yani ödem zaman içerisinde kaybolup gidiyor. Ne kadar sürede de kaybolduğu önemli değil bizim için önemli olan hastanın ağrısını geçmesi. Ağrının geçmesi de ameliyatın başarısını gösteriyor." diye konuştu.