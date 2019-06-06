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- arası kaç km, kaç saat? Uçak, otomobil ve otobüsle kaç saatte gidilir?

Türkiye’nin en ünlü tatil mekanlarından biri olan ile ilgili çok fazla araştırma yapılıyor. Gerek vatandaşlarımız gerekse turistler tarafından çok fazla ilgi gören Antalya’ya özellikle ’dan giden vatandaşlarımız da çok fazla. Buna göre gerek özel arabasıyla gerekse turizm şirketleriyle anlaşıp gitmek için plan yapan vatandaşlar adına ya da Antalya-İstanbul arası ne kadar sürüyor? gibi soruların yanıtlarını sizler için haberimizde detaylandırdık… Uçak, otomobil ve otobüsle kaç saatte gidilir?

Giriş Tarihi: 6.6.2019 15:08 Güncelleme Tarihi: 6.6.2019 15:08
Antalya - İstanbul arası kaç km, kaç saat? Uçak, otomobil ve otobüsle kaç saatte gidilir?

Antalya-İstanbul ya da İstanbul Antalya arası çok fazla gidilip gelinen illerden biridir. Her gün binlerce yolcunun gerek özel arabası gerekse yolcu otobüsleri ya da uçakla gidip geldiği Antalya-İstanbul arası mesafe en çok merak edilen konulardan biri.

İşte Antalya-İstanbul arası kaç km ya da kaç saat olduğunun bilgileri..

ANTALYA-İSTANBUL ARASI KAÇ KM, KAÇ SAAT?

İSTANBUL, ANTALYA arası 718 km'lik bu mesafeyi; 90 km ortalama hız ile yaklaşık olarak 7 saat 58 dakikada gidebilirsiniz. İSTANBUL-ANTALYA arasındaki 718 kilometre olan bu uzaklığı, 100 kilometrede 6 litre yakıt tüketen bir araç ile yaklaşık olarak 43.08 litre yakıt harcayarak gidebilirsiniz.

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Antalya - İstanbul arası kaç km, kaç saat? Uçak, otomobil ve otobüsle kaç saatte gidilir?
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