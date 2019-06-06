Antalya - İstanbul arası kaç km, kaç saat? Uçak, otomobil ve otobüsle kaç saatte gidilir?

Antalya-İstanbul ya da İstanbul Antalya arası çok fazla gidilip gelinen illerden biridir. Her gün binlerce yolcunun gerek özel arabası gerekse yolcu otobüsleri ya da uçakla gidip geldiği Antalya-İstanbul arası mesafe en çok merak edilen konulardan biri.

İşte Antalya-İstanbul arası kaç km ya da kaç saat olduğunun bilgileri..

ANTALYA-İSTANBUL ARASI KAÇ KM, KAÇ SAAT?

İSTANBUL, ANTALYA arası 718 km'lik bu mesafeyi; 90 km ortalama hız ile yaklaşık olarak 7 saat 58 dakikada gidebilirsiniz. İSTANBUL-ANTALYA arasındaki 718 kilometre olan bu uzaklığı, 100 kilometrede 6 litre yakıt tüketen bir araç ile yaklaşık olarak 43.08 litre yakıt harcayarak gidebilirsiniz.