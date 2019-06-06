Bodrum - İstanbul arası kaç km, kaç saat? Uçak, otomobil ve otobüsle kaç saatte gidilir?

Bodrum-İstanbul ya da İstanbul-Bodrum arası çok fazla gidilip gelinen illerden biridir. Her gün binlerce yolcunun gerek özel arabası gerekse yolcu otobüsleri ya da uçakla gidip geldiği Bodrum-İstanbul arası mesafe en çok merak edilen konulardan biri.

İşte Bodrum-İstanbul arası kaç km ya da kaç saat olduğunun bilgileri..

BODRUM - İSTANBUL ARASI KAÇ KM, KAÇ SAAT?

Esenler, İstanbul ile Bodrum, Muğla arası 716 Km. Bu mesafe arabayla yaklaşık olarak 8 saat 29 dakika sürecektir. Uçak ile seyahat etmeyi planlıyorsanız, 468 Km olan yolculuğu yaklaşık olarak 1 saat 7 dakika sürede tamamlayabilirsiniz.

8 sa. 14 dk. (710,4 km) E881 üzerinden

10 sa. 22 dk. (802,5 km) D650 üzerinden

10 sa. 46 dk. (758,6 km) D565/E881 üzerinden

BODRUM-İSTANBUL ARASI UÇAK, OTOMOBİL VE OTOBÜSLE KAÇ SAATTE GİDİLİR?

UÇAK: Yaklaşık 1 saat 20 dakika

OTOMOBİL – OTOBÜS : Yaklaşık 8 saat