BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta da dopdolu olacak! 7 Haziran Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste

Haftanın 7 Haziran Cuma günü için BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Her Cuma olduğu gibi bu haftaya ilişkin liste de kurumun resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşıldı. Bu doğrultuda, milyonlarca vatandaş 'Bu hafta BİM 7 Haziran Cuma aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Haftanın listesinde ev ekonomisine yönelik oldukça çeşitli ürünler bulunuyor.

BU HAFTA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

Haftanın BİM aktüel ürünleri listesinde öne çıkan ürün olarak ise hiç şüphesiz, KUMTEL marka cam ankastre set bulunuyor. Katalogda son derece çeşitli ev ekonomisi ürünleri bulunurken, araba malzemeleri fırsatları bulunuyor. Hemen aşağıdaki görsel aracılığıyla 7 Haziran BİM kataloğuna ulaşabilirsiniz.