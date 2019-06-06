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- arası kaç km, kaç saat? Uçak, otomobil ve otobüsle kaç saatte gidilir?

Türkiye’nin en ünlü tatil mekanlarından biri olan ile ilgili çok fazla araştırma yapılıyor. Gerek vatandaşlarımız gerekse turistler tarafından çok fazla ilgi gören Çeşme’ye özellikle ’dan giden vatandaşlarımız da çok fazla. Buna göre gerek özel arabasıyla gerekse turizm şirketleriyle anlaşıp gitmek için plan yapan vatandaşlar adına ya da Çeşme-İstanbul arası ne kadar sürüyor? gibi soruların yanıtlarını sizler için haberimizde detaylandırdık…

Giriş Tarihi: 6.6.2019 15:15
Çeşme - İstanbul arası kaç km, kaç saat? Uçak, otomobil ve otobüsle kaç saatte gidilir?

Çeşme-İstanbul ya da İstanbul-Çeşme arası çok fazla gidilip gelinen illerden biridir. Her gün binlerce yolcunun gerek özel arabası gerekse yolcu otobüsleri ya da uçakla gidip geldiği Çeşme-İstanbul arası mesafe en çok merak edilen konulardan biri.

İşte Çeşme-İstanbul arası kaç km ya da kaç saat olduğunun bilgileri..

ÇEŞME - İSTANBUL ARASI KAÇ KM, KAÇ SAAT?

İstanbul Çeşme arası yaklaşık 650 kilometre(km) mesafede ve araçla yaklaşık 9 saat kadar sürmektedir.

ÇEŞME - İSTANBUL ARASI UÇAK, OTOMOBİL VE OTOBÜSLE KAÇ SAATTE GİDİLİR?

UÇAK: Yaklaşık 32 dakika

OTOMOBİL – OTOBÜS : Yaklaşık 9 saat 43 dakika

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Çeşme - İstanbul arası kaç km, kaç saat? Uçak, otomobil ve otobüsle kaç saatte gidilir?
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