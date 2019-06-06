Çeşme - İstanbul arası kaç km, kaç saat? Uçak, otomobil ve otobüsle kaç saatte gidilir?

Çeşme-İstanbul ya da İstanbul-Çeşme arası çok fazla gidilip gelinen illerden biridir. Her gün binlerce yolcunun gerek özel arabası gerekse yolcu otobüsleri ya da uçakla gidip geldiği Çeşme-İstanbul arası mesafe en çok merak edilen konulardan biri.

İşte Çeşme-İstanbul arası kaç km ya da kaç saat olduğunun bilgileri..

ÇEŞME - İSTANBUL ARASI KAÇ KM, KAÇ SAAT?

İstanbul Çeşme arası yaklaşık 650 kilometre(km) mesafede ve araçla yaklaşık 9 saat kadar sürmektedir.

ÇEŞME - İSTANBUL ARASI UÇAK, OTOMOBİL VE OTOBÜSLE KAÇ SAATTE GİDİLİR?

UÇAK: Yaklaşık 32 dakika

OTOMOBİL – OTOBÜS : Yaklaşık 9 saat 43 dakika