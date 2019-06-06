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Çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

’da bir kişi tartıştığı çocukluk arkadaşını bıçakladı sonra otomobiliyle hastaneye getirdi. Bıçaklanan şahıs hastanede hayatını kaybetti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2019 07:34 Güncelleme Tarihi: 7.6.2019 07:40
Çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Olay, Seyhan İlçesi Şehit Duran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet Y. ile İbrahim Kul (27) gece yarısı tartıştı. Çocukluk arkadaşı olan iki gencin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

ÖNCE BIÇAKLADI SONRA HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Kavganın büyümesiyle Samet Y., İbrahim Kul bacağından bıçakladı. Sonra pişman olan Samet Y. arkadaşını kendi aracıyla Seyhan Devlet Hastanesine getirdi. İbrahim Kul yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Samet Y. ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
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