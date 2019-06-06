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Dönüş başladı! Tatilciler geri geliyor...

'nın son gününde tatillerini tamamlayanlar dönüş yolculuğuna başladı. Ramazan Bayramı'nın son gününde iskelelerinde araç yoğunluğu yaşandı. Marmara Bölgesi'ndeki şehirlerden Ege ve diğer bölgelere ulaşmak isteyen tatilciler, araçlarıyla Çanakkale, Eceabat, Kilitbahir, Lapseki, Çardak ve Gelibolu iskelelerine geldi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.6.2019 15:58 Güncelleme Tarihi: 6.6.2019 16:03
Dönüş başladı! Tatilciler geri geliyor...

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesinde görevli polis ekiplerinin yönlendirmeleriyle araç yoğunluğu rahatlatılmaya çalışılırken, araçlar sırayla feribotlara alındı. İl merkezinde Balıkesir ve Kayserili Ahmet Paşa caddelerinde depolanan araçlar, sırayla feribotlara yönlendiriliyor.

SEFERLER SAATSİZ OLARAK YAPILIYOR

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, vatandaşların mağdur olmamaları için seferlerin saatsiz olarak yapıldığını belirtti. Yetkililer, bayram tatilini kapsayan 9 günlük süreçte Çanakkale-Eceabat hattında 3, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Lapseki-Gelibolu hattında 5, Gökçeada-Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada-Geyikli hattında 2 olmak üzere 17 feribotun seferlerini sürdürdüğünü kaydetti.

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Dönüş başladı! Tatilciler geri geliyor...
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