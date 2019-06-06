Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Dördüzlerimizle çifte bayram yaşıyoruz

Dördüzlerimizle çifte bayram yaşıyoruz

Ali ALTUNTAŞ
ALİ ALTUNTAŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.6.2019
Dördüzlerimizle çifte bayram yaşıyoruz
Kayseri'de Zübeyde (46) ve Halil Özer (47) çifti, 8 yıl önce tüp bebek yöntemiyle dördüz bebek sahibi oldu. Hüzünle geçen 16 yılın ardından 3 çiçek ve bir böcekle 8. bayramlarını yaşadıklarını belirten Baba Halil Özer "Herkes eski bayramları özlerken, biz çocuklarımıza elbiseler alıp elimizi öpecekleri bu bayramları özlüyorduk. Rabbimin bize en büyük armağanı dördüzlerimizle her bayram çifte bayramı yaşıyoruz" dedi.
Tüp bebek yöntemiyle 16 yıl sonra çocuk sahibi olan Özer çitfi "Evde sağır ve dilsiz gibiydik. Bayramları hep buruk kutladık. Tek özlemimiz, çocuk sesleriyle inleyen cıvıl cıvıl bir aile olmaktı. Çok dua ettik ve umudumuzu hiç kaybetmedik. Sonunda dualarımız kabul oldu ve rabbim bize dördüz bebek mutluluğu yaşattı. Buğlen, Zeynep, Leyla ve Sami ile bize yaşam sevinci geldi. Rabbime şükürler olsun" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dördüzlerimizle çifte bayram yaşıyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN