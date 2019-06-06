Dördüzlerimizle çifte bayram yaşıyoruz

BUGÜN NELER OLDU

Kayseri'de Zübeyde (46) ve Halil Özer (47) çifti, 8 yıl önce tüp bebek yöntemiyle dördüz bebek sahibi oldu. Hüzünle geçen 16 yılın ardından 3 çiçek ve bir böcekle 8. bayramlarını yaşadıklarını belirten Baba Halil Özer "Herkes eski bayramları özlerken, biz çocuklarımıza elbiseler alıp elimizi öpecekleri bu bayramları özlüyorduk. Rabbimin bize en büyük armağanı dördüzlerimizle her bayram çifte bayramı yaşıyoruz" dedi.Tüp bebek yöntemiyle 16 yıl sonra çocuk sahibi olan Özer çitfi "Evde sağır ve dilsiz gibiydik. Bayramları hep buruk kutladık. Tek özlemimiz, çocuk sesleriyle inleyen cıvıl cıvıl bir aile olmaktı. Çok dua ettik ve umudumuzu hiç kaybetmedik. Sonunda dualarımız kabul oldu ve rabbim bize dördüz bebek mutluluğu yaşattı. Buğlen, Zeynep, Leyla ve Sami ile bize yaşam sevinci geldi. Rabbime şükürler olsun" dedi.