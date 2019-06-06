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Ecrin’in üvey amcası ile ilgili son dakika haber! Ecrin bebek olayında gözler üzerindeydi...

Geçtiğimiz ay 'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan ve cansız bedeni parçalanmış halde bulunan Ecrin Kurnaz ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Uzun süredir 'nin konuştuğu minik Ecrin'in öldürülmesi olayında gözlerin üzerinde olduğu Ecrin'in amcası Özkan Kurnaz'a tepkiler gelmişti. Kamuoyunda "Ecrin'i amcası mı öldürdü?" sorusu tartışılırken, Ecrin'in amcası parkta görüldü. İşte son dakika haberinin dikkat çeken detayları...

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.6.2019 13:04 Güncelleme Tarihi: 6.6.2019 13:04
Ecrin’in üvey amcası ile ilgili son dakika haber! Ecrin bebek olayında gözler üzerindeydi...

'nin Mayıs ayının başlarından beri konuştuğu Ecrin bebek evine yakın ormanlık alanda ölü olarak bulunmuş ve herkesi yasa boğmuştu. Ecrin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından gözler Ecrin'in amcası Özkan Kurnaz'ın üzerinde olduğu için köy halkı ve olayı yakip eden kamuoyu şüpheli olarak bakıyordu. Özellikle Ecrin'in amcasının telefonunun emniyette incelenmesinin ardından ortaya çıkan mide bulandırıcı detaylar büyük tepki çekmişti.

AMCASI PARKTA GÖRÜLDÜ, DARP EDİLDİ

İşte olay ile ilgili son dakika gelişmesinin detayları...

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Ecrin’in üvey amcası ile ilgili son dakika haber! Ecrin bebek olayında gözler üzerindeydi...
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