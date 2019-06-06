Erzincan’da porsuk sevinci

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Erzincan'ınKemaliye ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan porsuk, fotoğrafçı, doğasever Şevket Gültekin tarafından yakından görüntülendi. Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde koruma altında olan porsuk, Kemaliye ilçesine bağlı Toybelen köyünde fotoğrafçı Şevket Gültekin tarafından görüntülendi. Hayvanların korunması için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Şevket Gültekin, "Toybelen köyü çevresinde varlığını biliyorduk ve nadiren uzaktan görüyorduk. Gece araçla ilerlerken bir anda karşımıza çıkınca durup sevmek istedik, kaçmayınca görüntüledik ve daha sonra serbest bıraktık" dedi.