Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Erzincan’da porsuk sevinci

’da porsuk sevinci

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.6.2019
Erzincan’da porsuk sevinci
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan porsuk, fotoğrafçı, doğasever Şevket Gültekin tarafından yakından görüntülendi. Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde koruma altında olan porsuk, Kemaliye ilçesine bağlı Toybelen köyünde fotoğrafçı Şevket Gültekin tarafından görüntülendi. Hayvanların korunması için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Şevket Gültekin, "Toybelen köyü çevresinde varlığını biliyorduk ve nadiren uzaktan görüyorduk. Gece araçla ilerlerken bir anda karşımıza çıkınca durup sevmek istedik, kaçmayınca görüntüledik ve daha sonra serbest bıraktık" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Erzincan’da porsuk sevinci
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN