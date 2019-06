Erzurum’un dadaş Anna’sı

Polonyalı Anna Lukanova- Jakubowska, geçen yıl Buz Hokeyi Milli Takımı'nın A Milli Sürat Pateni Baş Antrenörlüğüne getirildi. Aynı zamanda spor fizyoloji uzmanı olarak da görev yapan Anna, sürat pateninde kısa sürede önemli başarılara imza attı. Daha önce de 4 yıl Polonya Milli Takımı'nı çalıştıran Anna, kısa sürede tam bir Erzurum ve Türkiye sevdalısı oldu. Her fırsatta Türkiye'deki tesisleri Avrupalı sporculara anlatan Anna, kış sezonunda birçok sporcu kafilesini Erzurum'da kamp yapmaları için ikna etti. Kendine Dadaş Anna lakabının takıldığını söyleyen 2 çocuk annesi başarılı antrenör, Erzurum'da ki yaşantısını ve Türkiye sevdasını SABAH'a anlattı.







"AVRUPA'DA BÖYLE TESİS YOK"

4 yaşındayken buzla tanıştığını, 12 yaşında da sporcu olduğunu ve milli takıma kadar yükseldiğini söyleyen Jakubowska (42), "Erzurum'da, devletin yaptığı ve çoğu Avrupa ülkesinde göremeyeceğiniz buz sporları eğitim tesisleri var. Bunların yanında Palandöken'in rakımı her sporcu için büyük şans. Biz de bu şansı çok iyi kullanmaya çalışıyoruz. Sporcu anlamında da önemli bir potansiyel vardı. Alt yapılardan aldığımız çocuklarla 8 ayda girdiğimiz hemen her uluslararası yarışmada bir madalya kazandık. Türk insanının yardımları bizi çok rahat ettiriyor. Yarışmaları bir kez izlemeye gelenler sonraki tüm müsabakaları izlemeye geliyor. Milli takım sporcumuz Furkan Akar, Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'nda (EYOF) kısa mesafe sürat pateninde gümüş ve bronz olmak üzere iki madalya kazandı. Türkiye, Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'nda, tarihinde ilk defa bir sürat pateninde madalya kazandı. Diğer arkadaşlarımız da Dünya ve Avrupa şampiyonalarında önemli başarılar elde etti. Bu başarının ardından birçok Türk bana sosyal medya hesaplarımdan yazarak tebrik etti. Bu çok gurur verici. Şimdiki hedefimiz 2022 Pekin Olimpiyatları'nda Türkiye'ye altın madalya kazandırmak" dedi.







Jakubowsta, Türk insanlarının samimiyetini hep duyardım. Ama Erzurum'da yaşadıktan sonra bunu daha çok anlamaya başladım. Özellikle ülkenin dağlarına ve yemeklerine özel bir hayranlığım oluştu. Börek ve baklavaya çok fazla alıştım. Kısa sürede kendimi bir Türk gibi hissetmeye başladım. İnsanların içten davranışları, yaptığımız işe saygıları, verdikleri katkılar beni bu ülkeye aşık etti. Polonya'ya her gittiğimde Türkiye'yi anlatmaya başladım. Kış döneminde spor camiasında arkadaşlarıma Erzurum'da kamp yapmaları gerektiğini anlattım. Bir çok sporcu kış kamplarını Erzurum'da gerçekleştirdi. Bunun yanında çocuklarım 2 kez Erzurum'a geldi. Özel olarak birçok arkadaşımı da davet ettim. Gelen herkes çok beğendiklerini söyledi. Türkiye'ye ve Erzurum'a sevdamdan dolayı bazı arkadaşlar bana Dadaş Anna demeye başladı. Bu beni çok mutlu etti. Burada uzun yıllar yaşamak istiyorum. Bu ülkenin sporuna katkı sunmak istiyorum. Umarım hep birlikte bunu başaracağız" diye konuştu.



ANNA, TÜRKİYE İLE AVRUPA ARASINDA BİR KÖPRÜDÜR

Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir de Türkiye sevdalısı Anna Lukanova-Jakubowska ile önemli başarılara imza atıldığını ve Anna'nın Türkiye ile Avrupa arasında önemli bir spor köprüsü oluşturduğunu söyledi.

