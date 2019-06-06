Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Evini bastığı kadını öldüren, kocasını ise yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi

Evini bastığı kadını öldüren, kocasını ise yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi

’da evini bastığı çifte pompalı tüfekle ateş açarak kadını öldüren, kocasını ise yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.6.2019 14:04
Evini bastığı kadını öldüren, kocasını ise yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi

Olay, dün merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi Zeybekler Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi.

İddiaya göre, K.B. (34), uzaktan akraba olduğu 4 çocuk sahibi Cemal (63) ve Remziye (57) Bakımlı'nın ikamet ettiği eve geldi. Çiftin kapıyı açmasıyla yanındaki pompalı tüfekle ateş eden şahıs kaçtı. Silahlı saldırıda kadın olay yerinde hayatını kaybederken, eşi ise yaralandı. Sese uyanan apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cemal Bakımlı, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin inceleme yapmasının ardından kadının cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kaçtığı aracı tespit etti. Şüpheli, Kayseri'de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.
Öte yandan olayda kullanılan tüfeğin de ele geçirildiği bildirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Evini bastığı kadını öldüren, kocasını ise yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN