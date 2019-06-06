Gazetecilerin teknesine çarpan kaptan tutuklandı

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Muğla'nınBodrum ilçesinde gazetecileri taşıyan tekneye çarpan teknenin kaptanı, taksirle yaralanmaya neden olmak suçundan tutuklandı. Göltürkbükü açıklarında magazin muhabirlerini taşıyan bota önceki gün sürat teknesi çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle ortadan ikiye bölünen teknenin kaptanının ayak bileği kopmuş, teknede bulunan magazin muhabirleri ise son anda denize atlayarak küçük sıyrıklarla kurtulmuştu. Kaçtıktan sonra sahil güvenlik ekiplerine teslim olan çarpan teknenin kaptanı A.S. çıkarıldığı mahkemece taksirle yaralanmaya neden olmak suçundan tutuklandı.