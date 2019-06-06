İzmir - İstanbul arası kaç km, kaç saat? Uçak, otomobil ve otobüsle kaç saatte gidilir?

İzmir-İstanbul ya da İstanbul-İzmir arası çok fazla gidilip gelinen illerden biridir. Her gün binlerce yolcunun gerek özel arabası gerekse yolcu otobüsleri ya da uçakla gidip geldiği İzmir-İstanbul arası mesafe en çok merak edilen konulardan biri.

İşte İzmir-İstanbul arası kaç km ya da kaç saat olduğunun bilgileri..

İZMİR - İSTANBUL ARASI KAÇ KM, KAÇ SAAT?

5 sa. 24 dk. (489,6 km) E881 üzerinden

5 sa. 53 dk. (414,5 km) D565/E881 ve Bandırma-Yenikapı/Yenikapı-Bandırma üzerinden

9 sa. 13 dk. (630,6 km) D550/E87 üzerinden

İzmir ile İstanbul arası 490 Km.

İZMİR - İSTANBUL ARASI UÇAK, OTOMOBİL VE OTOBÜSLE KAÇ SAATTE GİDİLİR?

UÇAK: Yaklaşık 56 dakika

OTOMOBİL – OTOBÜS : Yaklaşık 5 saat 25 dakika