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- arası kaç km, kaç saat? Uçak, otomobil ve otobüsle kaç saatte gidilir?

Türkiye’nin en ünlü tatil mekanlarından biri olan ile ilgili çok fazla araştırma yapılıyor. Gerek vatandaşlarımız gerekse turistler tarafından çok fazla ilgi gören İzmir’e özellikle ’dan giden vatandaşlarımız da çok fazla. Buna göre gerek özel arabasıyla gerekse turizm şirketleriyle anlaşıp gitmek için plan yapan vatandaşlar adına ya da İzmir-İstanbul arası ne kadar sürüyor? gibi soruların yanıtlarını sizler için haberimizde detaylandırdık…

Giriş Tarihi: 6.6.2019 16:06
İzmir - İstanbul arası kaç km, kaç saat? Uçak, otomobil ve otobüsle kaç saatte gidilir?

İzmir-İstanbul ya da İstanbul-İzmir arası çok fazla gidilip gelinen illerden biridir. Her gün binlerce yolcunun gerek özel arabası gerekse yolcu otobüsleri ya da uçakla gidip geldiği İzmir-İstanbul arası mesafe en çok merak edilen konulardan biri.

İşte İzmir-İstanbul arası kaç km ya da kaç saat olduğunun bilgileri..

İZMİR - İSTANBUL ARASI KAÇ KM, KAÇ SAAT?

5 sa. 24 dk. (489,6 km) E881 üzerinden

5 sa. 53 dk. (414,5 km) D565/E881 ve Bandırma-Yenikapı/Yenikapı-Bandırma üzerinden

9 sa. 13 dk. (630,6 km) D550/E87 üzerinden

İzmir ile İstanbul arası 490 Km.

İZMİR - İSTANBUL ARASI UÇAK, OTOMOBİL VE OTOBÜSLE KAÇ SAATTE GİDİLİR?

UÇAK: Yaklaşık 56 dakika

OTOMOBİL – OTOBÜS : Yaklaşık 5 saat 25 dakika

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İzmir - İstanbul arası kaç km, kaç saat? Uçak, otomobil ve otobüsle kaç saatte gidilir?
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