İzmir Körfezi’nde yeni keşif: Boru kurdu

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İzmirKörfezi'nde yapılan su altı çekimlerinde fotoğraflanan canlının boru kurdunun yeni bir türü olabileceği üzerinde duruluyor. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Levent Yunga, "İzmir Körfezi'nde bu büyüklükte ve renkte boru kurdunu ilk kez görüyoruz. Belki de İzmir Körfezi'nde ilk defa görülen yeni bir tür de olabilir" dedi. Narlıdere bölgesinde 2 metre derinlikte bulunan, 1-2 santim boyundaki boru kurdunun hangi tür olduğunu saptamak için laboratuvarda inceleyeceklerini aktaran Yunga, şunları ifade etti: "Denizlerimizde 4-5 bin tür boru kurdu var. Ancak İzmir Körfezi'nde bu büyüklükte ve renkte boru kurdunu ilk kez görüyoruz. İzmir Körfezi'nde ilk defa görülen yeni bir tür de olabilir. Eğer yepyeni bir tür ise yurt dışına gönderip inceleteceğiz. Belki de bu türü tüm dünyaya İzmir'den duyurmuş oluruz."