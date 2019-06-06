Kastamonu’nun dolu ile imtihanı 2 gün sürdü

BUGÜN NELER OLDU

Bayramın birinci günü saat 15.00 sıralarında Araç ve İhsangazi ilçelerinde etkili olan dolu yağışı aralıklarla adeta kenti dolaştı. Yağış bir süre sonra Çatalzeytin, Abana ve Bozkurt ilçelerinde etkili oldu. Özellikle Çatalzeytin ilçesinde yumurta büyüklüğünde dolu yağdı. Bozkurt ilçesinde de bir süre etkili olan dolu yağışı nedeniyle hem Çatalzeytin hem de Bozkurt ilçelerinde birçok iş yerinde, araçta, evde ve ekili arazide zarar oluştu. İş yerleriyle evleri su basarken belediye ekipleri, suyu tahliye etmek için mücadele etti. Buranın ardından dolu yağışı Devrekani-Çatalzeytin karayolu üzerinde bulunan Yaralıgöz mevkisinde etkili oldu. Daha sonra dolu yağışı Azdavay ilçesinde görüldü. Azdavay'ın köylerinde de yumurta büyüklüğünde dolu yağdı. Araç sahipleri, araçlarını doludan korumak için benzin istasyonları ile kapalı alanları doldururken, bazıları ise halı örttü. Burada da yağan dolu yağışı bir süre sonra Seydiler ilçesinde de etkili oldu. Seydiler'de yaklaşık bir saat etkili olan dolu yağışı nedeniyle yollar ve tarlalar beyaza büründü. Ekili arazilerle araçlarda da büyük zarar oluştu. Gecenin ilerleyen saatlerinde dolu Küre ve İnebolu'da etkili oldu. Dün sabah saatlerinde etkisini kaybeden dolu yağışı öğleden sonra yeniden başladı, aralıklarla akşama kadar sürdü. Öte yandan Sinop'un Türkeli ilçesinde ve Sivas'ın Suşehri ve Zara ilçelerinde de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.