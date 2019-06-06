Kuyumcu cinayeti 11 yıl sonra bir mesajla aydınlatıldı

Manifaturacılık ve kuyumculuk işiyle uğraşan evli ve 2 çocuk sahibi Serop Pursuk adlı Süryani asıllı işadamı 25 Ocak 2006 tarihinde sahibi olduğu Şişli Ergenekon Caddesi'ndeki Soylu Kuyumculuk'ta silahlı 2 kişinin saldırısıyla hayatını kaybetmişti. Peş peşe açılan 8 el ateşle Pursuk yaşamını yitirirken failler olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirmişti. 11 yıl sonra sır perdesi aralanan cinayette bir telefon mesajı katilleri ve azmettiricileri ortaya çıkardı.

SOYGUNU PLANLAYANLARI İTİTRAF ETMİŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili düzenlenen iddianamede, cinayetten 8 yıl sonra intihar eden katil zanlısı Hakan Temiz'in 2014 yılında intihar etmeden önce bir yakınının cep telefonuna mesaj attığı, söz konusu mesajda Temiz'in cinayeti itiraf ederek olayla ilgili 3 kişinin de ismini verdiği kaydedildi. Söz konusu mesajda yakınına, "Mustafa abi Soylu Kuyumcu'nun soygun planı Cengiz Kap ile Necmettin Kap'ın işidir" diyerek iki kişinin ismini paylaştığı belirtildi.

CİNAYETİ ARKADAŞIYLA BİRLİKTE İŞLEMİŞ

İddianamede, SMS üzerinden harekete geçen emniyet güçlerinin katil zanlısının mesajda itiraf ettiği 42 yaşındaki Necmettin Kap ve 39 yaşındaki Cengiz Kap ile birlikte cinayetin işlendiği gün Hakan Temiz'in yanında bulunan 34 yaşındaki Özer Delen adlı şüphelileri yakalandığı ifade edildi. İntihar eden Hakan Temiz'in attığı mesajda, cinayeti Özer Delen ile birlikte gerçekleştirdiklerini itiraf ettiği anlatılırken azmettirici olarak ise Cengiz Kap ile Necmettin Kap'ı işaret ettiği belirtildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

11 YIL BOYUNCA SAKLAMIŞ

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu olarak yargılanan Özer Delen ifadesinde, Hakan Temiz'e ait olan otoparkta ara sıra çalıştığını, olay günü Temiz'in kendisini yanına alarak kuyumcuya gittiğini, kapının önünde belinden silahını çıkararak kuyumcuya 3 el ateş ettiğini anlattı. Olayın ardından Hakan Temiz ile buluştuğunda kuyumcuyu neden vurduğunu sorması üzerine Temiz'in ona 15 yaşındaki kızlara uyuşturucu sattığı için vurduğunu söylediğini ileri sürdü. Delen, cinayet konusunun bir daha açılmadığını ve Hakan Temiz'in intihar ettikten sonra bu sırrı 11 yıl boyunca sakladığını itiraf etti.

2 KİŞİYE BERAAT 1 KİŞİYE HAPİS CEZASI

Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucunda Cengiz Kap ve Necmettin Kap'ın suçu işlediğine dair delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatına karar verilirken Özer Delen, Serop Pursuk'u kasten öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapse çarptırıldı.

AİLE KARARI İSTİNAFA TAŞIDI

Cinayetin aydınlanmasıyla ilgili SABAH'a konuşan Pursuk ailesinin avukatı Eyüp Tokmak, "11 yıl sonra işlenen bir cinayetin faili meçhule karışmak yerine aydınlatılması ve suçluların cezalandırılması aileyi mutlu etmişti. Cinayeti işleyen Hakan Temiz'in yanında bulunan Özer Delen'in müebbet yani 25 yıl hapis cezasına çarptırılması vicdani olarak karamsar bir tabloya neden olmuştur. Ölen Serop Pursuk'un katil zanlısına verilen cezanın az olduğunu düşünerek İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne itirazda bulunduk" diye konuştu.