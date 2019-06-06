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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 6 Haziran

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son dakika uyarısına göre yurdun bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağmur yağışı bekleniyor. Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında yağışlarla birlikte önemli bir değişiklik olmayacak. Bayramın üçüncü gününde de vatandaşlar evden çıkmadan önce "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte 6 Haziran 2019 Perşembe tarihli hava durumu tahmin raporları...

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.6.2019 14:44 Güncelleme Tarihi: 6.6.2019 14:51
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 6 Haziran

Meteoroloji'den gelen son dakika haberine göre ülkemizin bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak olarak yağışlar bekleniyor. Evden çıkmadan önce hava durumunu araştıran vatandaşlar "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri başta olmak üzere birçok bölge ve ilimizde yağmur yağışı bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 6 HAZİRAN PERŞEMBE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait 6 Haziran tarihli tahmin raporlarını haberimizde bulabilirsiniz...

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 6 Haziran
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