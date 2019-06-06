Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 6 Haziran

Meteoroloji'den gelen son dakika haberine göre ülkemizin bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak olarak yağışlar bekleniyor. Evden çıkmadan önce hava durumunu araştıran vatandaşlar "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri başta olmak üzere birçok bölge ve ilimizde yağmur yağışı bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 6 HAZİRAN PERŞEMBE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait 6 Haziran tarihli hava durumu tahmin raporlarını haberimizde bulabilirsiniz...