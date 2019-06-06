Miras yüzünden tartıştığı amcasını vurup öldürdü

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Denizli'ninMerkezefendi ilçesinde, yeğeni Ramazan Ç. (29) tarafından vurulan Ferit Ç. (45) hayatını kaybetti. Olay, dün 18.00 sıralarında Alpaslan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Ç., daha önce telefonda miras yüzünden tartıştığı oto galerisi sahibi amcası Ferit Ç. ile gittiği evinin önünde kavgaya tutuştu. Kavga sırasında Ramazan Ç. yanındaki av tüfeğiyle Ferit Ç.'ye iki el ateş etti. Ağır yaralanan Ferit Ç., kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ramazan Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı.