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hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

'da, gündüz vakti evin önüne park edilen motosikleti çalan şüpheliler güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.6.2019 15:42 Güncelleme Tarihi: 6.6.2019 16:13
Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, sabah saatlerinde Varlık Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartman önünde park halinde duran Kadir Özaslangöz'a ait 02 FT 820 plakalı motosiklet, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından çalındı. Evden çıkan Özaslangöz motosikletinin yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis incelediği güvenlik kamerası kayıtlarından bir şüphelinin etrafı gözetlediğini, diğer şüphelinin ise motosikleti sürükleyerek götürdüğünü fark etti. Ekipler eşkallerini belirlediği şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Adıyaman'daki motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına böyle yansıdı

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Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
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