Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Samsun'da silahlı kavga: 3 yaralı

'da silahlı kavga: 3 yaralı

'un İlkadım ilçesinde çıkan kavgada 3 kişi tabancayla yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2019 06:41 Güncelleme Tarihi: 7.6.2019 07:30
Samsun'da silahlı kavga: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Derecik Mahallesi 1395. Sokak'ta büfe işleten H.A, henüz belirlenemeyen nedenle iş yerinin önünde İ.S, H.D. ve S.Ö. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmeye üzerine H.A. yanında bulunan tabancayla ateş ederek İ.S, H.D. ve S.Ö'yü bacaklarından yaraladı.

Yaralılardan H.D. ve S.Ö. ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, İ.S. ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsun'da silahlı kavga: 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN