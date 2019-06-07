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yüksekteki kayalıktan düşüp öldü

Giriş Tarihi: 7.6.2019
200 metre yüksekteki kayalıktan düşüp öldü
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 5 arkadaşıyla birlikte dağ yürüyüşe çıkan Esat Yoruh, yaklaşık 200 metre yükseklikteki kayalıktan düşerek hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Esat Yoruh 5 arkadaşıyla birlikte Bağbaşı Mahallesi seyir terası bölgesinden İbiş Kahvesi mevkiindeki dağlık alana yürüyüşe çıktı. Yürüyüş sırasında Yoruh, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 200 metre yükseklikteki kayalıklardan düştü. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. AFAD, UMKE, AKUT ve jandarma ekipleri ihbar üzerine dağlık bölgede Yoruh'u kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Yoruh'un cesedine ulaşıldı
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